Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне ответил, готов ли «Атлетико» к конкуренции с «Барселоной» и «Реалом»

Симеоне ответил, готов ли «Атлетико» к конкуренции с «Барселоной» и «Реалом»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о готовности «матрасников» составить конкуренцию «Барселоне» и «Реалу» в нынешнем сезоне.

«Я бы не стал так торопиться с подобными сравнениями. Хуже мы ли них или лучше… Реальность видна на поле, таковы факты. Футболисты нашей команды хороши, но им придётся доказать это на поле, после чего мы окажемся там, где заслуживаем», — приводит слова Симеоне AS.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Атлетико» с 76 очками занял третье место. «Реал» расположился на второй строчке, заработав 84 очка. «Барселона» выиграла Ла Лигу, набрав 88 очков.

Материалы по теме
Левандовски высказался о сравнении Ямаля с вингером «Реала» Мастантуоно

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android