Симеоне ответил, готов ли «Атлетико» к конкуренции с «Барселоной» и «Реалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о готовности «матрасников» составить конкуренцию «Барселоне» и «Реалу» в нынешнем сезоне.

«Я бы не стал так торопиться с подобными сравнениями. Хуже мы ли них или лучше… Реальность видна на поле, таковы факты. Футболисты нашей команды хороши, но им придётся доказать это на поле, после чего мы окажемся там, где заслуживаем», — приводит слова Симеоне AS.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Атлетико» с 76 очками занял третье место. «Реал» расположился на второй строчке, заработав 84 очка. «Барселона» выиграла Ла Лигу, набрав 88 очков.

Материалы по теме Левандовски высказался о сравнении Ямаля с вингером «Реала» Мастантуоно

Самые большие стадионы мира: