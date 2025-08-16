Скидки
«Уфа» сыграла вничью с «Родиной» в матче Первой лиги

Аудио-версия:
Комментарии

«Уфа» сыграла вничью с московской «Родиной» в матче 5-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 12:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 0
Родина
Москва

«Уфа» под руководством тренера Омари Тетрадзе набрала пять очков и идёт 11-й в турнирной таблице Первой лиги. «Родина», которая 5 августа объявила об отставке главного тренера Зорана Жельковича, не проиграла второй матч подряд и с тремя очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре 23 августа уфимская команда сыграет в гостях с челнинским КАМАЗом. «Родина» в этот же день на выезде встретится с ярославским «Шинником».

После четырёх туров первые два места в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимают екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». У обеих команд по 12 набранных очков. На третьем месте располагается «Челябинск», набравший девять очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
