«Спартак» продлил беспроигрышную серию в женской Суперлиге до 16 игр, победив «Чертаново»

Футболистки московского «Спартака» одержали победу над «Чертаново» в матче 18-го тура Суперлиги. Встреча в Москве на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» завершилась со счётом 3:0.

Голы забили Марина Фёдорова (10-я минута, с пенальти), Тияна Филипович (38, с пенальти) и Наталья Машина (82).

Красно-белые одержали шестую победу подряд в чемпионате, беспроигрышная серия команды в этом сезоне Суперлиги составляет 16 матчей. С 42 набранными очками «Спартак» идёт первым в таблице. «Чертаново» с 21 очком располагается на седьмой строчке.

В следующем туре 22 августа «Спартак» сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», футболистки «Чертаново» днём позднее встретятся на выезде с «Ростовом».