17:30 Мск

«Нужно быть реалистами». Аморим ответил, будет ли «МЮ» бороться за чемпионство

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, являются ли «красные дьяволы» претендентами на титул в нынешнем сезоне.

«Мы хотим вернуться в еврокубки. Мне как тренеру «Манчестер Юнайтед» сложно говорить подобное, но мы должны быть реалистами, когда общаемся с нашими болельщиками.

Даже за попадание [в еврокубки] нам придётся побороться, поскольку есть много более сыгранных команд, однако мы будем сражаться. Нельзя изменить всё за четыре недели, но команда стала лучше. Она тренируется усерднее и качественнее, поэтому подготовлена к требованиям», — приводит слова Аморима The Telegraph.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место.

