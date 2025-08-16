Терехов — о долгах «Химок»: не понимаю, как в такой ситуации никто не может быть наказан

Бывший защитник сборной России и подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался о долгах подмосковного клуба перед игроками и сотрудниками. Напомним, 28 мая 2025 года апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию «Химок» на решение комиссии РФС по лицензированию, отказав клубу в выдаче лицензии для участия в Мир РПЛ на сезон-2025/2026. А уже 18 июня футбольный клуб «Химки» объявил о прекращении своего существования.

– На что сейчас надежда? Как вернуть деньги?

– Надо стучаться в разные двери, кричать о произошедшем. Наверное, есть те, кто уже написал заявление в прокуратуру. Одного не понимаю: как в такой ситуации никто не может быть наказан? После всего, что случилось. Бюджет «Химок» около 2 млрд рублей – как эти деньги выводились, куда поступали, почему «Химки» идут к банкротству? Но все будто просто живут дальше, всем так удобнее, — приводит слова Терехова Sports.ru.