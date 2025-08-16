Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Футбол Новости

«Балтика» — «Локомотив»: Хиль открыл счёт на 3-й минуте матча РПЛ

В эти минуты проходит матч 5-го тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Балтика» открыла счёт — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'    

На 3-й минуте отличился нападающий балтийцев Брайан Хиль, которому ассистировал Максим Петров.

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и является единоличным лидером чемпионата, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.

В среду, 13 августа, команды проводили игру в рамках Фонбет Кубка России в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
