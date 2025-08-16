«Балтика» — «Локомотив»: Хиль открыл счёт на 3-й минуте матча РПЛ

В эти минуты проходит матч 5-го тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Балтика» открыла счёт — 1:0.

На 3-й минуте отличился нападающий балтийцев Брайан Хиль, которому ассистировал Максим Петров.

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и является единоличным лидером чемпионата, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.

В среду, 13 августа, команды проводили игру в рамках Фонбет Кубка России в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.