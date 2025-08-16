Талалаев: на базе «Локомотива» одних барокамер больше, чем в центре подготовки космонавтов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался перед матчем с «Локомотивом» в 5-м туре Мир РПЛ, отметив, что у железнодорожников были лучшие условия для восстановления перед игрой. Встреча состоится сегодня, 16 августа, начало в 15:00 мск в Калининграде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Нужно учить команду выгрызать очки для того, чтобы бороться за что-то серьёзное там наверху. Сейчас мы учимся добывать вот эти очки в каждом матче, играем так, как мы можем. Может быть, это немножко простецкий футбол. Играем на тех качествах, которые у нас есть.

Понятно, что, когда мы сыграли такую игру три дня назад, футболисты «Локомотива» поехали на свою суперсовременную базу, где одних барокамер больше, чем в центре подготовки космонавтов, а мы поехали в аэропорт, посидели полтора часа с задержкой и прилетели в 3:40 ночи сюда. У нас не то что барокамер, у нас базы-то нет. Поэтому в разных условиях находимся, а соревноваться будем в одном. Но это не даёт никаких поблажек. У нас сегодня выходят все сильнейшие», — сказал Талалаев в эфире канала «Матч Премьер».

В среду, 13 августа, команды проводили игру в рамках Фонбет Кубка России в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и является единоличным лидером чемпионата, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.