Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
17:30 Мск
«Думал, это возможно только в Армении». Талалаев — о плотном графике в российском футболе

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что его команда пытается адаптироваться к плотному соревновательному графику в России, сравнив календарь с периодом своей работы в Армении. В сезоне-2018/2019 Талалаев возглавлял «Пюник».

«Когда календарь составили, я уже сказал об этом. Когда добавили календарь Кубка… Я раньше думал, что это возможно только в Армении. У меня там было шесть игр за 18 дней, семь игр – за 22. Но, оказывается, ещё не всё мы познали у нас, в России, и идём таким путём. Опять же. Я не хочу жаловаться: у меня ребята хорошие. Мы учимся», — сказал Талалаев в эфире канала «Матч Премьер».

Сегодня, 16 августа, «Балтика» примет «Локомотив» в 5-м туре Мир РПЛ, встреча состоится сегодня, 16 августа, начало в 15:00 мск, в Калининграде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'    

В среду, 13 августа, команды проводили игру в рамках Фонбет Кубка России в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

Талалаев: на базе «Локомотива» одних барокамер больше, чем в центре подготовки космонавтов
