Луис Энрике: задача «ПСЖ» — выиграть две Лиги чемпионов подряд

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о целях команды на новый сезон.

«Продолжать входить в историю. Эта цель, которую я преследую с первого дня, как приехал сюда. На текущий момент нам это удаётся, однако очень сложно выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Но это наша цель. Мы очень амбициозны. Знаем, что это будет сложно, но для такого менталитета подобное нормально. Всё будет зависеть от нас, нашего уровня», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В минувшем сезоне французский гранд выиграл Лигу чемпионов, победив в финале турнира «Интер» со счётом 5:0. Также команда Энрике стала чемпионом Франции и завоевала Кубок и Суперкубок страны.

