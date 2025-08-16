Скидки
В «Сьоне» заявили, что Антон Миранчук ведёт переговоры с другим клубом

Комментарии

Президент «Сьона» Кристиан Константен рассказал, что российский полузащитник команды Антон Миранчук ведёт переговоры с другим клубом. Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересовано московское «Динамо».

«Он ведёт переговоры по контракту [с другим клубом]. Но решать будет он сам», — приводит слова Константена «РИА Новости Спорт».

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами. В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.

