Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Яковлев: в «Спартаке» больше давления, чем в любом клубе. Матч с «Зенитом» — определяющий

Яковлев: в «Спартаке» больше давления, чем в любом клубе. Матч с «Зенитом» — определяющий
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев назвал определяющим для красно-белых матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первую очередь я жду изменения в игре «Спартака». Хочется, чтобы команда начала выигрывать. Тяжёлый старт, а сейчас «Зенит» — очень сложный соперник. Но в прошлом сезоне в личных встречах «Спартак» был сильнее. Матч будет интересным, возможно, будет шквал забитых мячей. Обе команды понимают, что нужно исправлять ситуацию.

В «Спартаке» действительно больше давления, чем в любом другом клубе РПЛ. Эта игра точно станет определяющей для понимания, будет ли «Спартак» бороться за самые высокие места или продолжит неудачную серию. Нельзя исключать, что в случае поражения будут приняты кадровые решения в отношении Станковича. Руководители клуба наверняка общаются с главным тренером, обсуждают ситуацию. Но думаю, что игра с «Зенитом» может стать определяющей для всех», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Спартак» нанёс больше ударов по воротам, чем «Зенит», в шести последних очных матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android