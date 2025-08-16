Яковлев: в «Спартаке» больше давления, чем в любом клубе. Матч с «Зенитом» — определяющий

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев назвал определяющим для красно-белых матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

«В первую очередь я жду изменения в игре «Спартака». Хочется, чтобы команда начала выигрывать. Тяжёлый старт, а сейчас «Зенит» — очень сложный соперник. Но в прошлом сезоне в личных встречах «Спартак» был сильнее. Матч будет интересным, возможно, будет шквал забитых мячей. Обе команды понимают, что нужно исправлять ситуацию.

В «Спартаке» действительно больше давления, чем в любом другом клубе РПЛ. Эта игра точно станет определяющей для понимания, будет ли «Спартак» бороться за самые высокие места или продолжит неудачную серию. Нельзя исключать, что в случае поражения будут приняты кадровые решения в отношении Станковича. Руководители клуба наверняка общаются с главным тренером, обсуждают ситуацию. Но думаю, что игра с «Зенитом» может стать определяющей для всех», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.