Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вы любите полемику». Энрике ответил, поддерживает ли он Хакими в борьбе за «Золотой мяч»

«Вы любите полемику». Энрике ответил, поддерживает ли он Хакими в борьбе за «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил, выражает ли он поддержку крайнему защитнику команды Ашрафу Хакими в борьбе за награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч» — 2025. Ранее игрок заявил, что заслуживает получить этот приз.

«Я знаю, что вы, журналисты, любите полемику. Хорошая попытка (смеётся). Но все игроки «ПСЖ» по-прежнему сосредоточены на самом важном — клубе. Наши болельщики это знают. Выигрывать трофеи как команда — вот главная цель. Мы должны продолжать концентрироваться на этом», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В минувшем сезоне Хакими принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Марокканец был включён в число претендентов на «Золотой мяч» — 2025.

Материалы по теме
Луис Энрике: задача «ПСЖ» — выиграть две Лиги чемпионов подряд

Самые высокие зарплаты в спорте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android