«Вы любите полемику». Энрике ответил, поддерживает ли он Хакими в борьбе за «Золотой мяч»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил, выражает ли он поддержку крайнему защитнику команды Ашрафу Хакими в борьбе за награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч» — 2025. Ранее игрок заявил, что заслуживает получить этот приз.

«Я знаю, что вы, журналисты, любите полемику. Хорошая попытка (смеётся). Но все игроки «ПСЖ» по-прежнему сосредоточены на самом важном — клубе. Наши болельщики это знают. Выигрывать трофеи как команда — вот главная цель. Мы должны продолжать концентрироваться на этом», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В минувшем сезоне Хакими принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Марокканец был включён в число претендентов на «Золотой мяч» — 2025.

