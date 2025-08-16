Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
17:30 Мск
Матч-центр:
«Нам важно вклиниться в этот футбол». Галактионов — о матче «Локомотива» с «Балтикой»

«Нам важно вклиниться в этот футбол». Галактионов — о матче «Локомотива» с «Балтикой»
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Игра между командами проходит в эти минуты.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'    

«Надеемся на положительный результат. Мы ожидаем очень тяжёлой игры с точки зрения энергозатратности, большого количества единоборств, плотности и накала. Нам важно вклиниться в этот футбол, скажем так. И важно, чтобы эмоции над нами не возобладали, нужно играть с холодной головой», — заявил Галактионов в эфире «Матч ТВ» незадолго до начала игры.

Напомним, «Локомотив» — лидер турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Новости. Футбол
