17:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Абсолютный позор». Ван Дейк — о расизме в адрес Семеньо в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом»

Аудио-версия:
Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации с расистскими оскорблениями в адрес нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо во время очного матча команд в 1-м туре чемпионата Англии (4:2). Судья встречи Энтони Тейлор приостановил игру с целью урегулировать ситуацию.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37'     2:0 Гакпо – 49'     2:1 Семеньо – 64'     2:2 Семеньо – 76'     3:2 Кьеза – 88'     4:2 Салах – 90+4'    

«Я много раз разговаривал с ним [Семеньо] о произошедшем. Прежде всего хотел узнать, что случилось. Я рад, что власти занимаются этим вопросом, это главное. Мы полностью поддерживаем его. Думаю, каждый из нас скажет, что подобного не должно было произойти. Он может обратиться ко мне, если ему нужна поддержка.

Я не могу в это поверить и могу сказать, что такого не должно было случиться, но, к сожалению, случилось. Подобное является абсолютным позором в моих глазах. Такие вещи не должны происходить в мире, не только в футболе. Рад, что до этого дня не видел ничего подобного, именно поэтому и говорю, что это позор. К сожалению, расизм всё ещё существует, и мы увидели его опасную сторону.

Мы должны разобраться с этим здесь и сейчас. Как я уже сказал, мы как клуб сделаем всё возможное, чтобы решить эту проблему наилучшим образом», — приводит слова ван Дейка The Athletic.

