Нападающий «Балтики» Хиль забил в четырёх из пяти матчей этого сезона РПЛ

Сальвадорский нападающий «Балтики» Брайан Хиль отметился забитым мячом в четырёх из пяти матчей Мир РПЛ сезона-2025/2026.

Хиль открыл счёт на третьей минуте матча 5-го тура РПЛ с «Локомотивом», который проходит в эти минуты в Калининграде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

24-летний Хиль пополнил состав балтийцев зимой, перейдя из колумбийского клуба «Депортес Толима». Форвард также отмечался голами в матчах 1-го тура с московским «Динамо» (1:1), 3-го тура с «Оренбургом» (3:2), 4-го тура с «Крыльями Советов (1:1). В РПЛ он не забил только «Спартаку» (3:0).

В сезоне-2023/2024 лучшим бомбардиром «Балтики» стал Анхело Энрикес, который забил шесть голов за весь сезон.