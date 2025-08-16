Нападающий «Балтики» Хиль забил в четырёх из пяти матчей этого сезона РПЛ
Сальвадорский нападающий «Балтики» Брайан Хиль отметился забитым мячом в четырёх из пяти матчей Мир РПЛ сезона-2025/2026.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3' 1:1 Комличенко – 80'
Хиль открыл счёт на третьей минуте матча 5-го тура РПЛ с «Локомотивом», который проходит в эти минуты в Калининграде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24-летний Хиль пополнил состав балтийцев зимой, перейдя из колумбийского клуба «Депортес Толима». Форвард также отмечался голами в матчах 1-го тура с московским «Динамо» (1:1), 3-го тура с «Оренбургом» (3:2), 4-го тура с «Крыльями Советов (1:1). В РПЛ он не забил только «Спартаку» (3:0).
В сезоне-2023/2024 лучшим бомбардиром «Балтики» стал Анхело Энрикес, который забил шесть голов за весь сезон.
