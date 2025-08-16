Экс-игрок «Спартака» Яковлев: Карпин открыл мне путь в футбол, верю в его идеи в «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев считает, что игрокам московского «Динамо» нужно время, чтобы выполнять требования главного тренера команды Валерия Карпина. В воскресенье, 17 августа, бело-голубые встретятся с ЦСКА в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«От «Динамо», как и от «Спартака», в последнее время ждут борьбы за чемпионство. Но всё-таки в клубе новый коллектив — нужно время. Плюс большое число травм, отсутствие футболистов сказывается. И наши с вами ожидания от «Динамо» давят на команду и Карпина. Матч с ЦСКА — серьёзная проверка, это будет интересно. Но для того, чтобы выполнять требования Валерия Георгиевича, футболистам нужно время. Нет сомнений, что Карпин будет работать в «Динамо», — карт-бланш у него огромный. Надеюсь на лучшие времена для «Динамо» и Валерия Георгиевича, этот тренер открыл мне дорогу в большой футбол. Я до конца верю в его идеи и верю, что «Динамо» в скором времени будет выглядеть так, как он хочет», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

