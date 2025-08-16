Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Яковлев: Карпин открыл мне путь в футбол, верю в его идеи в «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Яковлев: Карпин открыл мне путь в футбол, верю в его идеи в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев считает, что игрокам московского «Динамо» нужно время, чтобы выполнять требования главного тренера команды Валерия Карпина. В воскресенье, 17 августа, бело-голубые встретятся с ЦСКА в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От «Динамо», как и от «Спартака», в последнее время ждут борьбы за чемпионство. Но всё-таки в клубе новый коллектив — нужно время. Плюс большое число травм, отсутствие футболистов сказывается. И наши с вами ожидания от «Динамо» давят на команду и Карпина. Матч с ЦСКА — серьёзная проверка, это будет интересно. Но для того, чтобы выполнять требования Валерия Георгиевича, футболистам нужно время. Нет сомнений, что Карпин будет работать в «Динамо», — карт-бланш у него огромный. Надеюсь на лучшие времена для «Динамо» и Валерия Георгиевича, этот тренер открыл мне дорогу в большой футбол. Я до конца верю в его идеи и верю, что «Динамо» в скором времени будет выглядеть так, как он хочет», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Яковлев: в «Спартаке» больше давления, чем в любом клубе. Матч с «Зенитом» — определяющий

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android