Полиция расследует акт расизма в адрес Семеньо в матче с «Ливерпулем» — The Guardian
Полиция Мерсисайда начала расследование по заявлению нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо о расистских оскорблениях в его адрес, полученных во время матча 1-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (4:2). Об этом сообщает The Guardian.
Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37' 2:0 Гакпо – 49' 2:1 Семеньо – 64' 2:2 Семеньо – 76' 3:2 Кьеза – 88' 4:2 Салах – 90+4'
Во время указанной игры футболист «вишен» сообщил судье, что подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика мерсисайдцев в инвалидном кресле. В перерыве матча фаната вывели со стадиона трое полицейских.
После игры «Ливерпуль» сделал официальное заявление, в котором осудил подобное дискриминационное поведение, подчеркнув, что оскорблениям на расовой почве «нет места ни в обществе, ни в футболе».
Рекорды «Ливерпуля»:
