17:30 Мск
Полиция расследует акт расизма в адрес Семеньо в матче с «Ливерпулем» — The Guardian

Комментарии

Полиция Мерсисайда начала расследование по заявлению нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо о расистских оскорблениях в его адрес, полученных во время матча 1-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (4:2). Об этом сообщает The Guardian.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37'     2:0 Гакпо – 49'     2:1 Семеньо – 64'     2:2 Семеньо – 76'     3:2 Кьеза – 88'     4:2 Салах – 90+4'    

Во время указанной игры футболист «вишен» сообщил судье, что подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика мерсисайдцев в инвалидном кресле. В перерыве матча фаната вывели со стадиона трое полицейских.

После игры «Ливерпуль» сделал официальное заявление, в котором осудил подобное дискриминационное поведение, подчеркнув, что оскорблениям на расовой почве «нет места ни в обществе, ни в футболе».

«Абсолютный позор». Ван Дейк — о расизме в адрес Семеньо в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом»

Рекорды «Ливерпуля»:

Новости. Футбол
