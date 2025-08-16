Полиция расследует акт расизма в адрес Семеньо в матче с «Ливерпулем» — The Guardian

Полиция Мерсисайда начала расследование по заявлению нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо о расистских оскорблениях в его адрес, полученных во время матча 1-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (4:2). Об этом сообщает The Guardian.

Во время указанной игры футболист «вишен» сообщил судье, что подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика мерсисайдцев в инвалидном кресле. В перерыве матча фаната вывели со стадиона трое полицейских.

После игры «Ливерпуль» сделал официальное заявление, в котором осудил подобное дискриминационное поведение, подчеркнув, что оскорблениям на расовой почве «нет места ни в обществе, ни в футболе».

