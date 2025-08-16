Скидки
Футбол Новости

Луис Энрике ответил на вопрос о возможных покупках «ПСЖ»

Луис Энрике ответил на вопрос о возможных покупках «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что на текущий момент его команде не нужно большое количество новых игроков.

«Нам не нужно много футболистов. Клуб уже проделал работу год или два назад. Конечно, нужно оставаться открытыми для новых трансферов. Но на текущий момент у нас нет проблем. Нужно сохранять спокойствие, концентрацию. Универсальность наших игроков позволяет нам быть конкурентоспособными на всех позициях. Я очень доволен футболистами, которые уже есть в команде», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Нынешним летом французский гранд приобрёл вратаря Люка Шевалье у «Лилля» и защитника Илью Забарного у «Борнмута».

