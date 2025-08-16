Скидки
Спартак Москва — Зенит.
17:30 Мск
Футболистов «Зенита» встретили неодобрительным гулом на стадионе «Спартака»

Комментарии

Болельщики встретили неодобрительным гулом футболистов и тренерский штаб петербургского «Зенита», которые прибыли на стадион «Спартака» перед матчем 5-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 2:4, а «Зенит» проиграл «Ахмату» (0:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
