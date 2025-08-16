Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Соболев — один из лучших бомбардиров последних шести матчей между «Спартаком» и «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев является одним из лучших бомбардиров последних шести очных матчей между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком», сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Форвард забил два гола в этих играх. Примечательно, что оба мяча Соболев оформил, будучи игроком «Спартака». Также по два гола в матчах «Спартак» — «Зенит» забили Андрей Мостовой, Вендел и Кристофер Мартинс.

Сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и сине-бело-голубыми. После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

«Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» — восьмой (5). Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».