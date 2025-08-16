Скидки
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» удержала ничью в матче АПЛ с «Ньюкаслом», играя в меньшинстве с 66-й минуты

Комментарии

«Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Вилла Парк» завершилась со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Удаления: Конса – 66' / нет

С 66-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве — красную карточку получил защитник Эзри Конса.

Команды набрали по одному очку и сейчас располагаются на втором и третьем местах таблицы чемпионата Англии.

В следующем туре 23 августа «Астон Вилла» под руководством Уная Эмери сыграет в гостях с «Брентфордом», «Ньюкасл», который возглавляет Эдди Хау, 25 августа примет «Ливерпуль».

В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» стал чемпионом, второе место занял «Арсенал», третье — «Манчестер Сити».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
