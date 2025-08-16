Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
17:30 Мск
Футбол Новости

Эмоции Талалаева после курьёзного промаха форварда «Балтики» Оффора в игре с «Локомотивом»

Эмоции Талалаева после курьёзного промаха форварда «Балтики» Оффора в игре с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев повалился на поле в позе звезды, эмоционально отреагировав на промах своего нападающего Чинонсо Оффора с линии вратарской в матче 5-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

Оффор вышел на замену во втором тайме при счётё 1:0 в пользу «Балтики». Спустя несколько минут нигериец промахнулся практически по пустым воротам Антона Митрюшкина, не попав в створ ударом с линии вратарской. Камера трансляции показала реакцию Талалаева на этот момент, который после промаха лёг на поле.

Фото: Кадры трансляции

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и является единоличным лидером чемпионата, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.

