«Ливерпуль» установил срок по трансферу Исака, клуб не готов ждать его «вечно» — Тавольери
Комментарии

«Ливерпуль» готов отказаться от идеи с покупкой нападающего «Ньюкасла» Александера Исака, несмотря на заинтересованность в футболисте. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мерсисайдцы не готовы ждать Исака «вечно», в связи с чем установили крайний срок для его подписания. Подчёркивается, что чемпионы Англии откажутся от трансфера шведского форварда, если соглашение с «сороками» по его переходу не будет заключено до конца следующей недели.

Ранее СМИ сообщали, что Исак также хочет перейти в «Ливерпуль», однако «Ньюкасл» не желает отпускать футболиста. Нападающий принял решение бойкотировать тренировки и матчи «сорок» с целью ускорить переход в стан мерсисайдцев.

Исак выступает в составе «Ньюкасла» с лета 2022 года. За этот период форвард принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 62 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Комментарии
