«Локомотив» впервые не победил в этом сезоне РПЛ, сыграв вничью с «Балтикой»

«Балтика» сыграла вничью с московским «Локомотивом» в матче 5-го тура Мир РПЛ. Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:1.

В составе балтийцев на третьей минуте отличился Брайан Хиль, которому ассистировал Максим Петров. У железнодорожников голом отметился Николай Комличенко, который подправил мяч в ворота после удара Дмитрия Баринова со штрафного.

На 64-й минуте вышедший на замену нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор промахнулся практически по пустым воротам Антона Митрюшкина, не попав в створ ударом с линии вратарской.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и идёт второй в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками идёт на первом месте.

В следующем туре 24 августа команда Андрея Талалаева сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова днём ранее примет «Ростов».