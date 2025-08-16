Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика — Локомотив, результат матча 16 августа 2025, счет 1:1, 5-й тур РПЛ 2025/2026

«Локомотив» впервые не победил в этом сезоне РПЛ, сыграв вничью с «Балтикой»
«Балтика» сыграла вничью с московским «Локомотивом» в матче 5-го тура Мир РПЛ. Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

В составе балтийцев на третьей минуте отличился Брайан Хиль, которому ассистировал Максим Петров. У железнодорожников голом отметился Николай Комличенко, который подправил мяч в ворота после удара Дмитрия Баринова со штрафного.

На 64-й минуте вышедший на замену нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор промахнулся практически по пустым воротам Антона Митрюшкина, не попав в створ ударом с линии вратарской.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и идёт второй в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками идёт на первом месте.

В следующем туре 24 августа команда Андрея Талалаева сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова днём ранее примет «Ростов».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

