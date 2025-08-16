Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Футбол Новости

Федерико Кьеза посвятил свой первый гол в АПЛ погибшему Диогу Жоте

Федерико Кьеза посвятил свой первый гол в АПЛ погибшему Диогу Жоте
Комментарии

Крайний нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза посвятил свой первый гол в рамках английской Премьер-лиги ушедшему из жизни вингеру Диогу Жоте и его семье. Кьеза забил победный мяч в игре 1-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:2). Итальянец выступает за «Ливерпуль» с лета 2024 года.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37'     2:0 Гакпо – 49'     2:1 Семеньо – 64'     2:2 Семеньо – 76'     3:2 Кьеза – 88'     4:2 Салах – 90+4'    

«Это момент, которого я ждал, отличный гол! Я был очень взволнован, а после забитого мяча думал только о Диогу и Андре, об их семьях. Этот гол для Диогу. Мне показалось, что он был где-то здесь и помог мне забить.

Во всяком случае, я хочу думать именно так. Диогу всегда будет с нами», — приводит слова Кьезы официальный сайт «Ливерпуля».

Новости. Футбол
