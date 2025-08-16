Деян Станкович ответил на вопрос о возможной отставке в случае поражения от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о возможной отставке в случае поражения в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

— В связи с неудачным стартом что значит эта игра с «Зенитом»?

— Старт для нас получился неожиданным, достаточно сложным, мы не такого ожидали.

— Чувствуете ли угрозу отставки, если «Спартак» сегодня проиграет?

— Я в таком ключе не думаю, потому что мы профессионалы, мы продолжаем делать то, что делаем, футбол будет продолжаться и после этого матча, поэтому мы уверены в себе. Ни журналисты, ни эксперты не могут ничего в этом поменять, это решает клуб, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».