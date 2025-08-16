Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович ответил на вопрос о возможной отставке в случае поражения от «Зенита»

Деян Станкович ответил на вопрос о возможной отставке в случае поражения от «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о возможной отставке в случае поражения в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'    

— В связи с неудачным стартом что значит эта игра с «Зенитом»?
— Старт для нас получился неожиданным, достаточно сложным, мы не такого ожидали.

— Чувствуете ли угрозу отставки, если «Спартак» сегодня проиграет?
— Я в таком ключе не думаю, потому что мы профессионалы, мы продолжаем делать то, что делаем, футбол будет продолжаться и после этого матча, поэтому мы уверены в себе. Ни журналисты, ни эксперты не могут ничего в этом поменять, это решает клуб, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Всего раз «Спартак» и «Зенит» играли, будучи в большом кризисе. Время, когда мстил Быстров
Всего раз «Спартак» и «Зенит» играли, будучи в большом кризисе. Время, когда мстил Быстров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android