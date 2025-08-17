Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо Москва — ЦСКА: во сколько начало матча 5-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» М — ЦСКА: во сколько начало матча 5-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча РПЛ «Динамо» Москва – ЦСКА принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:1. В 4-м туре чемпионата России красно-синие играли с «Рубином». Команда Фабио Челестини одержала разгромную победу со счётом 5:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Динамо» — ЦСКА. Челестини не дрогнет перед тренером сборной России
Самые титулованные футбольные клубы России:

