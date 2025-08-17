Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — ЦСКА: во сколько начало матча 5-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:1. В 4-м туре чемпионата России красно-синие играли с «Рубином». Команда Фабио Челестини одержала разгромную победу со счётом 5:1.

Самые титулованные футбольные клубы России: