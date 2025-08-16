Скидки
Главная Футбол Новости

Станкович объяснил, почему покинул ложу после гола «Динамо» Мх «Спартаку» в матче Кубка

Станкович объяснил, почему покинул ложу после гола «Динамо» Мх «Спартаку» в матче Кубка
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему покинул ложу после гола махачкалинского «Динамо» (1:1, 3:4 пен.) в ворота красно-белых в концовке матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

— Можете объяснить свою эмоциональную реакцию после пропущенного гола от махачкалинского «Динамо», когда вы покинули своё кресло на трибуне?
— В последнее время любая ошибка стоит нам очень‑очень дорого, в той игре была минимальная ошибка, которая привела к назначению пенальти и пропущенному голу. Поэтому я вышел, было разочарование этим фактом, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После гола Агаларова Станкович, смотревший матч из ложи стадиона из-за дисквалификации, покинул своё место. С бровки командой руководил Ненад Сакич, помощник Деяна.

Деян Станкович ответил на вопрос о возможной отставке в случае поражения от «Зенита»
