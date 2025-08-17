Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата Франции по футболу 2025/2026 на 17 августа

Расписание матчей чемпионата Франции – 2025/2026 по футболу на 17 августа
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоятся пять матчей в 1-м туре французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Права на трансляцию матчей французской Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей чемпионата Франции 17 августа (время московское):

16:00. «Брест» — «Лилль»;
18:15. «Осер» — «Лорьян»;
18:15. «Метц» — «Страсбург»;
18:15. «Анже» — «Париж»;
21:45. «Нант» — «ПСЖ».

В минувшем сезоне чемпионом Франции стал «ПСЖ», набравший 84 очка после 34 туров. На второй строчке расположился «Марсель», заработавший 65 очков. Замкнул тройку лидеров «Монако» с 61 очком.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Луис Энрике: задача «ПСЖ» — выиграть две Лиги чемпионов подряд

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android