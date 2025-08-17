Расписание матчей чемпионата Франции – 2025/2026 по футболу на 17 августа

Сегодня, 17 августа, состоятся пять матчей в 1-м туре французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Франции 17 августа (время московское):

16:00. «Брест» — «Лилль»;

18:15. «Осер» — «Лорьян»;

18:15. «Метц» — «Страсбург»;

18:15. «Анже» — «Париж»;

21:45. «Нант» — «ПСЖ».

В минувшем сезоне чемпионом Франции стал «ПСЖ», набравший 84 очка после 34 туров. На второй строчке расположился «Марсель», заработавший 65 очков. Замкнул тройку лидеров «Монако» с 61 очком.

Самые большие стадионы мира: