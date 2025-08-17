Расписание матчей чемпионата Франции – 2025/2026 по футболу на 17 августа
Сегодня, 17 августа, состоятся пять матчей в 1-м туре французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Права на трансляцию матчей французской Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Расписание матчей чемпионата Франции 17 августа (время московское):
16:00. «Брест» — «Лилль»;
18:15. «Осер» — «Лорьян»;
18:15. «Метц» — «Страсбург»;
18:15. «Анже» — «Париж»;
21:45. «Нант» — «ПСЖ».
В минувшем сезоне чемпионом Франции стал «ПСЖ», набравший 84 очка после 34 туров. На второй строчке расположился «Марсель», заработавший 65 очков. Замкнул тройку лидеров «Монако» с 61 очком.
