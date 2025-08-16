Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему Соболев не выйдет в старте на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ряд решений относительно стартового состава своей команды на матч 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 16 августа.

— Всегда нервно. Затем мы и работаем, чтобы исправлять ситуацию, которая сейчас есть, и решать те проблемы, которые возникают.

— Словом «кризис» вы не называете сегодняшнее состояние «Зенита»?

— Пока нет.

— Адамов впервые выходит в воротах вместо Латышонка, объясните выбор.

— Денис играл в двух кубковых матчах. В одном сыграл «на ноль», во втором пропустил с пенальти один мяч. С точки зрения уверенности на сегодняшний день посчитали решение стоящим рассмотрения, чтобы дать Денису возможность показать себя. Думаю, он заслужил.

— Рассматривалась возможность выпустить в стартовом составе Соболева в матче со «Спартаком»? Почему именно Кассьерра?

— Я думаю, глупо убирать нападающего, который забил два мяча и является на сегодняшний день лучшим бомбардиром нашей команды в этой части чемпионата, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».