Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему Соболев не выйдет в старте на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ряд решений относительно стартового состава своей команды на матч 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 16 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'    

— Всегда нервно. Затем мы и работаем, чтобы исправлять ситуацию, которая сейчас есть, и решать те проблемы, которые возникают.

— Словом «кризис» вы не называете сегодняшнее состояние «Зенита»?
— Пока нет.

— Адамов впервые выходит в воротах вместо Латышонка, объясните выбор.
— Денис играл в двух кубковых матчах. В одном сыграл «на ноль», во втором пропустил с пенальти один мяч. С точки зрения уверенности на сегодняшний день посчитали решение стоящим рассмотрения, чтобы дать Денису возможность показать себя. Думаю, он заслужил.

— Рассматривалась возможность выпустить в стартовом составе Соболева в матче со «Спартаком»? Почему именно Кассьерра?
— Я думаю, глупо убирать нападающего, который забил два мяча и является на сегодняшний день лучшим бомбардиром нашей команды в этой части чемпионата, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

