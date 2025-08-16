«Зенит» разгромно победил «Рязань-ВДВ» в матче женской Суперлиги с хет-триком Матейич

Завершился матч 18-го тура Winline Суперлиги сезона-2025 между «Рязань-ВДВ» и «Зенитом». В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Душкова. Победу со счётом 4:0 праздновали футболистки санкт-петербургской команды.

Уже на третьей минуте коста-риканка Присцила Чинчилья открыла счёт в матче. На 16-й минуте нападающая Нина Матейич удвоила преимущество своей команды. На 29-й минуте Матейич сделала счёт крупным, а на 48-й минуте оформила хет-трик.

«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 41 очко в 17 матчах. У лидирующего «Спартака» 42 очка в 16 встречах. «Рязань-ВДВ» располагается на восьмой строчке, у команды 20 очков.