«1:1 — неприятный для «Балтики» счёт». Максим Петров — о ничьей с «Локомотивом»

«1:1 — неприятный для «Балтики» счёт». Максим Петров — о ничьей с «Локомотивом»
Полузащитник «Балтики» Максим Петров прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1), а также высказался о нереализованном моменте нигерийского нападающего калининградцев Чинонсо Оффора во втором тайме.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

— 1:1 — это прямо неприятный для нас счёт, особенно когда снова пропускаем нелепейший гол и не можем попасть в ворота с двух метров.

— С твоей точки зрения, в тех моментах, которые не реализовал Чинонсо Оффор, чего не хватило?
— Я не знаю, чего не хватило в этом моменте, может быть, хладнокровия какого‑то, спокойствия, в таких моментах нужно забивать гол, — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Оффор промахнулся практически по пустым воротам Антона Митрюшкина, не попав в створ ударом с линии вратарской.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и идёт второй в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками идёт на первом месте.

Комментарии
