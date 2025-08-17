Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Атлетик» — «Севилья»: во сколько начало матча 1-го тура Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 8-м туре чемпионата Испании клубы сыграли вничью со счётом 1:1. В 28-м туре Ла Лиги «Атлетик» победил «Севилью» со счётом 1:0.

По итогам минувшего сезона Примеры красно-белые набрали 70 очков и заняли четвёртое место. «Севилья» заработала 41 очко и расположилась на 17-й строчке.

