18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Севилья: во сколько начало матча 1-го тура Ла Лиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Атлетик» — «Севилья»: во сколько начало матча 1-го тура Ла Лиги, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

Права на трансляцию матча Ла Лиги «Атлетик» – «Севилья» принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Севилья
Севилья
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 8-м туре чемпионата Испании клубы сыграли вничью со счётом 1:1. В 28-м туре Ла Лиги «Атлетик» победил «Севилью» со счётом 1:0.

По итогам минувшего сезона Примеры красно-белые набрали 70 очков и заняли четвёртое место. «Севилья» заработала 41 очко и расположилась на 17-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Какие карточки есть в футболе:

