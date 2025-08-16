Скидки
Главная Футбол Новости

«У меня всё ещё достаточно сил». Симеоне — о 14-летней работе в «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от 14-летнего пребывания на своём нынешнем посту.

«Я очень счастлив, доволен своим положением. У меня всё ещё достаточно сил, необходимых для занимаемой должности. Я осознаю возможные последствия — хорошие, обыденные и плохие, возможные в моём положении», — приводит слова Симеоне Marca.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За этот период с командой он дважды стал чемпионом Испании, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, дважды выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА и два раза выходил с коллективом в финал Лиги чемпионов.

