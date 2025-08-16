Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко отметился дебютным голом за «Локомотив» в седьмом матче за клуб

Комличенко отметился дебютным голом за «Локомотив» в седьмом матче за клуб
Комментарии

Форвард сборной России Николай Комличенко отметился первым забитым мячом в составе московского «Локомотива». Нападающий сравнял счёт в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

Комличенко отправил мяч в ворота калининградцев на 80-й минуте. Данный гол стал первым для форварда в седьмом матче за железнодорожников в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Николай Комличенко перешёл в «Локомотив» из «Ростова» в июле 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 1,5 млн. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в пяти матчах.

Материалы по теме
«Пушка» Баринова спасла «Локо»! А промах «Балтики» будет сниться его автору в кошмарах
Видео
«Пушка» Баринова спасла «Локо»! А промах «Балтики» будет сниться его автору в кошмарах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android