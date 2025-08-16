Комличенко отметился дебютным голом за «Локомотив» в седьмом матче за клуб

Форвард сборной России Николай Комличенко отметился первым забитым мячом в составе московского «Локомотива». Нападающий сравнял счёт в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Комличенко отправил мяч в ворота калининградцев на 80-й минуте. Данный гол стал первым для форварда в седьмом матче за железнодорожников в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Николай Комличенко перешёл в «Локомотив» из «Ростова» в июле 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 1,5 млн. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в пяти матчах.