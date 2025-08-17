Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Эспаньол» — «Атлетико»: во сколько начало игры 1-го тура Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эспаньол» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 3-м туре чемпионата Испании клубы сыграли вничью со счётом 0:0. В 29-м туре Ла Лиги они также сыграли вничью, но со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Примеры «матрасники» набрали 76 очков и заняли третье место. «Эспаньол» заработал 42 очка и расположился на 14-й строчке.

