«Эспаньол» — «Атлетико»: во сколько начало игры 1-го тура Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Эспаньол — Атлетико Мадрид: во сколько начало матча 1-го тура Ла Лиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эспаньол» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

Права на трансляцию матча Ла Лиги «Эспаньол» – «Атлетико» Мадрид принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 3-м туре чемпионата Испании клубы сыграли вничью со счётом 0:0. В 29-м туре Ла Лиги они также сыграли вничью, но со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Примеры «матрасники» набрали 76 очков и заняли третье место. «Эспаньол» заработал 42 очка и расположился на 14-й строчке.

