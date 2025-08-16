Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» — «Зенит»: Кассьерра открыл счёт на 15-й минуте после нереализованного пенальти

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте «Зенит» получил право пробить 11-метровый удар, который не реализовал нападающий Матео Кассьерра. Однако форвард всё-таки сумел отправить мяч в сетку ворот после серии добиваний.

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 2:4, а «Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» (0:1).