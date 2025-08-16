«Порой мы беспокоимся о том, чего не происходит». Тренер «Атлетико» — о матчах в США
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как он относится к возможному проведению матча 17-го тура испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США.
Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В жизни с нами порой случается так, что мы беспокоимся о том, что может произойти, но в итоге этого не происходит. Год назад казалось, что мы можем поехать туда играть против «Барсы», мы переживали и изводили себя мыслями о том, чего не случилось.
В конце концов, из 100 событий, которые, по нашим ожиданиям, могут произойти, 20 действительно происходят. Давайте сосредоточимся на том, что у нас есть сегодня», — приводит слова Симеоне Marca.
