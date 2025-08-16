Андрей Аршавин: у «Спартака» больше проблем, чем у «Зенита»
Заместитель председателя правления футбольного клуба «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые играют со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, счёт 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38'
«Думаю, что у «Спартака» больше проблем, чем у «Зенита», питерцы ближе к победе будут. Кажется, что предстартовые позиции у «Зенита» лучше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.
