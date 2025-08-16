Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин: у «Спартака» больше проблем, чем у «Зенита»

Андрей Аршавин: у «Спартака» больше проблем, чем у «Зенита»
Комментарии

Заместитель председателя правления футбольного клуба «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые играют со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, счёт 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'    

«Думаю, что у «Спартака» больше проблем, чем у «Зенита», питерцы ближе к победе будут. Кажется, что предстартовые позиции у «Зенита» лучше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

Материалы по теме
«Спартак» круто перевернул игру с «Зенитом»! Красно-белые дважды огорчили соперника. LIVE
Live
«Спартак» круто перевернул игру с «Зенитом»! Красно-белые дважды огорчили соперника. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android