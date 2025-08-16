Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение судьи Артёма Чистякова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

«По пенальти вопросов вообще нет — правильное решение Чистякова. Это фол по неосторожности со стороны Маркиньоса. Бывает такое: из-за спины вылетает игрок нападения, а защитник не играет в мяч. Что касается пробития, тоже всё хорошо. Все игроки были за линией, никакого нарушения здесь не было. Гол засчитан верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.