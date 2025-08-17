Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Началась прямая трансляция матча Лиги 1 «Анже» — «Париж» на странице Okko на «Чемпионате»

В 18:15 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция матча 1-го тура французской Лиги 1 между «Анже» и «Парижем». Игра проходит на стадионе «Раймон Копа» в Анже.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Анже
Анже
1-й тайм
1 : 0
Париж
Париж
1:0 Леполь – 9'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Прямые трансляции спорта
Самые большие стадионы мира:

