Тренер «Балтики» Талалаев прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1), а также высказался о нереализованном моменте нигерийского нападающего калининградцев Чинонсо Оффора во втором тайме.

«Я удовлетворён, как играла моя команда, поблагодарил ребят, дал им выходной. Чтобы реализовать такие моменты [как у Оффора], нужно, чтобы выработался стереотип. Но когда ты тренируешь его, условно, на школьной площадке, сложно потом реализовать момент в цейтноте на неплохом поле с очень хорошей командой. Разбирать моменты мы будем на тренировке. А если говорить об игре, мне понравилось, как мы сыграли против лидера», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками располагается на первой строчке.