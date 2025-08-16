«Спартак» впервые в этом сезоне забил больше одного мяча в домашнем матче
Поделиться
В эти минуты идёт перерыв матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Зенит». На данный момент счёт 2:1 в пользу москвичей — это первая домашняя игра красно-белых в этом сезоне, в которой команда забила более одного гола. Встреча проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» в домашних матчах переиграл махачкалинское «Динамо» (1:0), а также проиграл калининградской «Балтике» (0:3). В рамках Фонбет Кубка России красно-белые дома уступили махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).
«Спартак» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 августа 2025
-
19:53
-
19:47
-
19:47
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:01
-
18:58
-
18:55
-
18:55
-
18:54
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:30
-
18:24
-
18:24
-
18:21
-
18:11
-
18:09
-
18:01
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:51