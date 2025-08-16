Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Спартак» впервые в этом сезоне забил больше одного мяча в домашнем матче

Комментарии

В эти минуты идёт перерыв матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Зенит». На данный момент счёт 2:1 в пользу москвичей — это первая домашняя игра красно-белых в этом сезоне, в которой команда забила более одного гола. Встреча проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» в домашних матчах переиграл махачкалинское «Динамо» (1:0), а также проиграл калининградской «Балтике» (0:3). В рамках Фонбет Кубка России красно-белые дома уступили махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).

«Спартак» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

