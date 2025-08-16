«Спартак» впервые в этом сезоне забил больше одного мяча в домашнем матче

В эти минуты идёт перерыв матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Зенит». На данный момент счёт 2:1 в пользу москвичей — это первая домашняя игра красно-белых в этом сезоне, в которой команда забила более одного гола. Встреча проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» в домашних матчах переиграл махачкалинское «Динамо» (1:0), а также проиграл калининградской «Балтике» (0:3). В рамках Фонбет Кубка России красно-белые дома уступили махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).

«Спартак» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.