Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Зенит»: команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости в матче перерыв, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

На 14-й минуте «Зенит» получил право пробить 11-метровый удар, который не реализовал нападающий Матео Кассьерра. Однако форвард всё-таки сумел отправить мяч в сетку ворот после серии добиваний. На 18-й минуте бразильский нападающий «Спартака» Маркиньос сделал счёт 1:1. На 39-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш вывел свою команду вперёд.

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

Комментарии
