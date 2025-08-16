Жедсон Фернандеш забил дебютный гол за «Спартак» в игре 5-го тура РПЛ с «Зенитом»

Новичок московского «Спартака» Жедсон Фернандеш отметился первым голом в составе красно-белых в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Встреча проходит в эти минуты, счёт 2:1.

Фернандеш ударом головой вывел свою команду вперёд на 39-й минуте. Ранее голами в составе команд отметились форварды Матео Кассьерра и Маркиньос. Мяч в ворота сине-бело-голубых стал для португальского легионера первым в третьей игре за клуб.

Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.