Жедсон Фернандеш забил дебютный гол за «Спартак» в игре 5-го тура РПЛ с «Зенитом»
Новичок московского «Спартака» Жедсон Фернандеш отметился первым голом в составе красно-белых в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Встреча проходит в эти минуты, счёт 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
Фернандеш ударом головой вывел свою команду вперёд на 39-й минуте. Ранее голами в составе команд отметились форварды Матео Кассьерра и Маркиньос. Мяч в ворота сине-бело-голубых стал для португальского легионера первым в третьей игре за клуб.
Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.
