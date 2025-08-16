Тренер «Атлетико» Симеоне высказался об игровой роли нового нападающего команды Баэны

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о роли нового нападающего команды Алекса Баэны в игровой стратегии команды.

«Я понимаю, что он очень хорошо проявил себя в последних матчах. Возможно, он мог бы играть там [в качестве второго нападающего]. Он мог бы выходить справа, слева… Я вижу его скорее как крайнего нападающего, а не второго нападающего, на левом или правом фланге. Мы постараемся использовать его сильные стороны, пытаясь понять, что лучше для команды. Посмотрим по ходу сезона.

Распадори пришёл несколько дней назад, Сёрлот не тренировался всю неделю, только в конце [приступил к тренировкам]. Мы понимаем, что нужно быть снисходительнее», — приводит слова Симеоне Marca.