Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдерсон не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Эдерсон не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон не попал в заявку «горожан» на матч 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Ранее в СМИ сообщалось, что «Галатасарай» сделал предложение «Манчестер Сити» относительно перехода вратаря. Турецкий клуб готов заплатить около € 10 млн за трансфер 31-летнего голкипера.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

Встреча состоится сегодня, 16 августа. Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с австралийцем Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Траффорд, Диаш, Аит-Нури, Льюис, Стоунз, Силва, Рейндерс, Гонсалес, Бобб, Доку, Холанд.

Эдерсон выступает в составе «горожан» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» практически договорился с Доннаруммой по условиям контракта — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android