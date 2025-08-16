Эдерсон не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон не попал в заявку «горожан» на матч 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Ранее в СМИ сообщалось, что «Галатасарай» сделал предложение «Манчестер Сити» относительно перехода вратаря. Турецкий клуб готов заплатить около € 10 млн за трансфер 31-летнего голкипера.

Встреча состоится сегодня, 16 августа. Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с австралийцем Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Траффорд, Диаш, Аит-Нури, Льюис, Стоунз, Силва, Рейндерс, Гонсалес, Бобб, Доку, Холанд.

Эдерсон выступает в составе «горожан» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.