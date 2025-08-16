Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Фулхэм» избежал поражения в матче 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион»

Завершён матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Фулхэм». Встреча прошла на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт (Англия). Игра завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч в этой встрече забил игрок команды хозяев Мэттью О'Райли на 55-й минуте с пенальти. Родриго Мунис на 90+7-й минуте сравнял счёт.

В следующем туре «Брайтон» в гостях сыграет с «Эвертоном», а «Фулхэм» дома примет «Манчестер Юнайтед». Обе встречи состоятся 24 августа.

В параллельном матче «Сандерленд» со счётом 3:0 переиграл «Вест Хэм Юнайтед». В ближайшей встрече «чёрные коты» в гостях сыграют с «Бёрнли» 23 августа. «Молотобойцы» 22 августа примут дома «Челси».