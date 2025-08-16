«Фулхэм» избежал поражения в матче 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион»

Завершён матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Фулхэм». Встреча прошла на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт (Англия). Игра завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч в этой встрече забил игрок команды хозяев Мэттью О'Райли на 55-й минуте с пенальти. Родриго Мунис на 90+7-й минуте сравнял счёт.
В следующем туре «Брайтон» в гостях сыграет с «Эвертоном», а «Фулхэм» дома примет «Манчестер Юнайтед». Обе встречи состоятся 24 августа.
В параллельном матче «Сандерленд» со счётом 3:0 переиграл «Вест Хэм Юнайтед». В ближайшей встрече «чёрные коты» в гостях сыграют с «Бёрнли» 23 августа. «Молотобойцы» 22 августа примут дома «Челси».
- 16 августа 2025
-
19:57
-
19:53
-
19:47
-
19:47
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:01
-
18:58
-
18:55
-
18:55
-
18:54
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:30
-
18:24
-
18:24
-
18:21
-
18:11
-
18:09
-
18:01
-
18:00
-
17:55
-
17:55