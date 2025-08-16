«Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли» в первом матче под руководством Франка в АПЛ

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Бёрнли». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Майкл Оливер. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

На 10-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон открыл счёт в матче. На 60-й минуте бразилец оформил дубль. Двумя голевыми передачами на него отметился новичок команды Мохаммед Кудус. На 66-й минуте третий мяч забил полузащитник Бреннан Джонсон.

Отметим, что матч с «Бёрнли» стал первым для «Тоттенхэма» в АПЛ под руководством нового главного тренера Томаса Франка. Во 2-м туре лондонцы сыграют на выезде с «Манчестер Сити», а «Бёрнли» примет на своём поле «Сандерленд».