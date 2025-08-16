Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Бёрнли, результат матча 16 августа 2025, счёт 3:0, 1-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли» в первом матче под руководством Франка в АПЛ
Комментарии

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Бёрнли». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Майкл Оливер. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Ришарлисон – 10'     2:0 Ришарлисон – 60'     3:0 Джонсон – 66'    

На 10-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон открыл счёт в матче. На 60-й минуте бразилец оформил дубль. Двумя голевыми передачами на него отметился новичок команды Мохаммед Кудус. На 66-й минуте третий мяч забил полузащитник Бреннан Джонсон.

Отметим, что матч с «Бёрнли» стал первым для «Тоттенхэма» в АПЛ под руководством нового главного тренера Томаса Франка. Во 2-м туре лондонцы сыграют на выезде с «Манчестер Сити», а «Бёрнли» примет на своём поле «Сандерленд».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

