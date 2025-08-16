Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Енисей, результат матча 16 августа 2025, счёт 8:0, 18-й тур женской Суперлиги 2025

ЦСКА со счётом 8:0 разгромил «Енисей» в женской Суперлиге, Николич оформила покер
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 18-го тура Winline Суперлиги сезона-2025 между ЦСКА и «Енисеем». В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Саакян. Победу со счётом 8:0 праздновали футболистки московской команды.

Россия — Суперлига (ж) . 18-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
8 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Ачоян – 8'     2:0 Смирнова – 21'     3:0 Ачоян – 26'     4:0 Николич – 35'     5:0 Николич – 40'     6:0 Николич – 61'     7:0 Онгене – 73'     8:0 Николич – 77'    

На восьмой минуте Марине Ачоян открыла счёт в матче. На 21-й минуте Надежда Смирнова реализовала пенальти. На 26-й минуте Ачоян оформила дубль. На 35-й минуте отличилась Милена Николич. На 40-й минуте Николич забила свой второй мяч, а на 61-й минуте записала на свой счёт третий гол. На 71-й минуте камерунка Габриэль Онгене сделала счёт 7:0, а на 77-й минуте Николич оформила покер.

Таким образом, футболистки ЦСКА довели количество набранных в сезоне очков до 43 и возглавили чемпионскую гонку. «Спартак» занимает второе место с 42 очками, имея игру в запасе. На третьем месте располагается «Зенит», у команды 41 очко. «Енисей» занимает последнее место в таблице с четырьмя очками в 17 матчах.

Календарь женской Суперлиги - 2025
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2025
